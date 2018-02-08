اعتقال عضوي خلية "البيتلز" الإرهابية في سوريا

كتب - هشام عبد الخالق:

اعتقل أكراد سوريا، مقاتلين بريطانيين، يُعتقد أنهم أعضاء في إحدى خلايا تنظيم داعش سيئة السمعة، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون، ونقلت عنهم هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت الشبكة الإعلامية، إن ألكساندر كوتي والشافعي الشيخ، هما آخر شخصين في الخلية كانا حرين قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم.

وأطلقت الخلية الإرهابية على نفسها اسم "البيتلز" - نسبة إلى فريق الأغاني الشهير - وذلك نظرًا للهجتهم البريطانية، ويُعتقد أنهم ذبحوا أكثر من 27 شخصًا من الرهائن الأجانب، وعذبوا آخرين.

وكان قائد الخلية هو محمد إموازي، الشهير بالمقاتل جون، وقُتل في هجمات جوية على سوريا في 2015، والعضو الأخير في الخلية المكونة من 4 أفراد كان آين ديفيس، الذي سُجن في تركيا العام الماضي على خلفية اتهامه بالإرهاب.

وتقول بي بي سي، إن مسؤولين أمريكيين أكدوا نبأ الاعتقال، ولكن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حوله على الفور، وكانت الخلية الإرهابية مسؤولة عن ذبح عدد من الغربيين، من ضمنهم الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي، وستيفن سولتلوف.