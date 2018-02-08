هل ينتحر الرجال شنقا على طريقة روبين ويليامز؟

مصراوي- وكالات:

قالت دراسة إن معدلات الانتحار في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 10% تقريبا عقب وفاة الممثل روبن ويليامز عام 2014، وإن حالات الانتحار زادت بين الرجال، كما زادت معدلات الذين انتحروا شنقا بنفس طريقة ويليامز.

وقالت وكالة رويترز إن الدراسة التي نشرت في دورية (بي.إل.أو.إس وان) العلمية أمس الأربعاء، كشفت أن الفترة من أغسطس 2014 إلى ديسمبر من العام نفسه سجلت 18690 حالة انتحار، بزيادة 9.85% عن عدد الحالات المتوقع لتلك الفترة.

كان ويليامز، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "جود مورنينج فيتنام" الذي كان محبوبا بسبب حسه الفكاهي، انتحر شنقا في أغسطس 2014 عن 63 سنة، ما أحدث صدمة بين معجبيه في أرجاء العالم.

وقالت السلطات إنه توفي مختنقا بعد أن شنق نفسه بحزام في منزله في نورث كارولاينا. وأظهر تشريح الجثة أن ويليامز كان يعاني من مرض جسيمات لوي وهو من أكثر أنواع خرف الشيخوخة انتشارا بعد الزهايمر ومن أعراضه التراجع السريع في القدرات العقلية.

وزادت حالات الانتحار عقب وفاة وليامز بنسبة 12.9% بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة وأظهرت الدراسة زيادة بنسبة 32% في حالات الانتحار اختناقا.

ولم تتوصل الدراسة إلى صلة مؤكدة لكنها قالت إن هناك ارتباطا فيما يبدو. وأضافت أن التغطية الإعلامية المكثفة لوفاة ويليامز ”ربما كانت بمثابة محفز للقطاعات الأكثر عرضة للخطر من سكان الولايات المتحدة للتحول من التفكير في الانتحار إلى الإقدام عليه“.