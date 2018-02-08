وزير الخارجية السوداني: لا نية لإقامة قاعدة عسكرية تركية في بلادنا

كتبت- إيمان محمود

نفى وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أى تعاون عسكرى مع تركيا فى مدينة "سواكن" السودانية أو غيرها، قائلاً "لم يتم الاتفاق حول إقامة قاعدة عسكرية تركية في السودان".

وطالب وزير الخارجية السوداني وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة في نقل المعلومات.

وأضاف وزير الخارجية السودانى، خلال مؤتر صحفى عُقد عقب اجتماع مُشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى بالقاهرة، أن الرئيس التركى عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، كما عرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان ومصر.