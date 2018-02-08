وزير الخارجية السوداني: اتفقنا مع الجانب المصري على عقد قمة ثلاثية بشأن سد النهضة

كتبت - إيمان محمود

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إنه اتفق مع نظيره المصري سامح شكري على عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا، لمناقشة الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف غندور -خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه بوزير الخارجية المصري- أنه لم يتم مناقشة الأمور الخاصة بسد النهضة في الاجتماع الثنائي اليوم، وتقرر إرجاء المناقشة لحين عرض اللقاء الثلاثي على الجانب الإثيوبي.

وأشار إلى أن القاء الثلاثي المرتقب والذي لم يُحدد موعده حتى الآن، من المقرر أن يحضره وزراء خارجية الدول الثلاث ووزراء الري أيضًا.