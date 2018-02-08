الخارجية الأردنية: لم نتسلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد

عمان/تل أبيب- (د ب أ):

أكد مصدر في الخارجية الأردنية أن المملكة لم تتسلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد في عمّان، والذي أعلنت إسرائيل عن تعيينه، اليوم الخميس

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، على موقعها الإلكتروني، أن "تسمية سفير جديد لإسرائيل يتطلب إرسال استمزاج رسمي إلى المملكة، وهو الأمر الذي لم تستلمه الوزارة بعد".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلي قررت تعيين أمير فايسبرود سفيرًا جديدًا لإسرائيل لدى الأردن خلفا للسفيرة عينات شلاين. ولا يزال يتعين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التعيين.

ويشغل فايسبرود حاليا منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان قد شغل في السابق منصب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو يتقن اللغة العربية.

كان تم إنهاء مهام السفيرة شلاين بناء على طلب الأردن في أعقاب حادث إطلاق نار قرب السفارة قتل فيه أردنيان على يد حارس إسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة مغلقة منذ الحادث وما أعقبه من عودة الحارس والسفيرة والطاقم الدبلوماسي لإسرائيل.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي أن "إسرائيل والأردن توصلتا إلى اتفاق بعد الحوادث التي وقعت في السفارة في الأردن في 23 يوليو 2017 وفي الحادث الذي قتل فيه قاض أردني في مارس 2014. وستعود السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى العمل بصورة كاملة فورا".

وصرحت مصادر أردنية بأن إسرائيل قدمت اعتذارا ودفعت تعويضات والتزمت للأردن بتطبيق الإجراءات القانونية على القاتل لحين تحقيق العدالة.

كانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنه "يجري تدريجيا" إعادة فتح السفارة، بينما أكد مصدر أردني أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإعادة فتحها وأن مباحثات فنية تجري بين الجانبين بهذا الشأن.