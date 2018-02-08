زعيمة الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي تتحدث 8 ساعات متواصلة دفاعا عن المهاجرين الشباب

واشنطن (د ب أ):

حققت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي رقما قياسيا أمس الأربعاء بالتحدث لمدة ثماني ساعات متواصلة دون توقف في محاولة للدفع بمطالب الديمقراطيين فيما يتعلق بإصلاح الهجرة.

وطالبت بيلوسي 77 عاما بالتزام من الجمهوريين بأن يتم التصويت على مشروع قانون لإصلاح الهجرة، حسبما أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري.

وحذرت بيلوسي من أنها لن تصوت على اتفاق للموازنة بموافقة الحزبين دون التزام أكثر حزما من رئيس مجلس النواب بول رايان بأن مجلس النواب سينظر في تشريع لحماية المهاجرين الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال.

وتحدثت بيلوسي عن قصص للمهاجرين الشباب الذين يعرفون باسم "الحالمون"، ودافعت عن السماح لهم بالبقاء في البلاد.

وقالت إنه تم السماح لـ"الحالمين" بالبقاء في الولايات المتحدة في إطار برنامج (داكا) للمهاجرين الذي قدمته الإدارة السابقة.

وألغى الرئيس دونالد ترامب برنامج داكا في سبتمبر.

ويواجه "الحالمون" إمكانية ترحيلهم ما لم يتم التوصل لاتفاق للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني والمضي في مسار منحهم الجنسية.