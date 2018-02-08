إصابة 7أشخاص جراء سقوط منطاد هواء في جنوبي أستراليا

سيدني (د ب أ):

أصيب سبعة أشخاص عندما سقط منطاد يعمل بالهواء الساخن، في منطقة وادي يارا بولاية فيكتوريا جنوبي أستراليا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقالت هيئة إسعاف فيكتوريا إن المنطاد سقط بعد فترة قصيرة من إقلاعه من ديكسونز كريك /65 كم شمال شرقي ملبورن/، مضيفة أنه تم تقييم حالات 16 شخصا.

ونُقل سبعة أشخاص إلى مستشفى محلي إثر إصابتهم بجروح متفاوتة، بحسب هيئة الإسعاف.

وأفادت صحيفة "هيرالد صن" بأن ستة من المصابين فوق سن الخمسين.

والمصابون جميعهم بحالة مستقرة.

وقالت شرطة فيكتوريا إن الأشخاص الذين كانوا على متن المنطاد وقت وقوع الحادث من السكان المحليين والأجانب.

وأعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي أنه سيفتح تحقيقا في ملابسات الحادث.