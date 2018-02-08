إعفاء مسؤول بقناة سعودية من منصبه بعد إذاعة فقرة عن توكل كرمان

الرياض (د ب أ):

أعفى رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، داود الشريان، الأربعاء، مسؤولا في القناة الثقافية السعودية، من منصبه بعد إذاعة فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان.

وذكرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "تم إعفاء مدير الفترة التي بث من خلالها برنامج -الذاكرة الثقافية-"، مشيرة إلى أن الإعفاء جاء "لتقصيره في أداء عمله"، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

وكانت القناة الثقافية السعودية عرضت خلال البرنامج فقرة عن الناشطة اليمنية التي تهاجم السعودية والتحالف العربي في اليمن.

وسبق أن دعت كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى إنهاء ما وصفته بـ"احتلال عسكري سعودي إماراتي لبلادها"، واتهمت البلدين بـ"قمع التحول الديمقراطي بالمنطقة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على السلطة في صنعاء.

وفازت كرمان بجائزة نوبل عام 2011 بعدما اعتصمت في خيمة لعدة أشهر خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية أفضت في النهاية إلى تنحي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.