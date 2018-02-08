رئيس شرطة المالديف يتهم رئيس المحكمة العليا بتلقي رشوة

ماليه (أ ش أ):

أكد عبدالله نواز رئيس شرطة المالديف أمس الأربعاء، أن رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بالمحكمة تلقيا رشوة مقابل إصدار قرار الإفراج عن السياسيين المعارضين للرئيس عبدالله يمين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن نواز قوله، "إن الشرطة تمتلك أدلة على أن عبدالله سعيد رئيس المحكمة العليا والقاضي علي حميد أخذا رشوة تقدر بملايين الدولارات.

وكانت الشرطة ألقت القبض أول أمس الثلاثاء على القاضيين عقب إعلان الرئيس عبدالله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في البلاد.

يشار إلى أن الأزمة في المالديف بدأت بعد أن أمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بالإفراج عن تسعة أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد -أول رئيس منتخب للبلاد.