معارض سوري: الدعوات لاستبعاد منصة موسكو ضربة لهيئة التفاوض

دمشق (أ ش أ):

أكد رئيس منصة موسكو قدري جميل، أن الدعوات لاستبعاده من هيئة التفاوض السورية لا تزيد على كونها مجرد دعوات، وأن الهيئة كيان تنظيمي تحدده وثيقة شرف، لا يجوز تجاوزها.

وقال جميل- في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الاربعاء- "أصدرنا خلال الأيام الماضية 3 بيانات، الأول حول الوضع العام، والثاني ضرورة تحييد المدنيين في العمليات العسكرية من أجل إلغاء الخسائر بين صفوفهم، لأنه لا ذنب لهم فيما يجري، وأصدرنا البيان الثالث حول الوضع في عفرين وضرورة تنفيذ قرارات أستانا، وإبعاد المدنيين عن المناطق التي تجري فيها مواجهات مسلحة".

وأضاف " تلقينا انتقادات على البيان الأول ، والذي ذكرنا فيه أن هناك مبالغات إعلامية كثيرة حول ما يجري في إدلب والغوطة، وأننا يجب ألا نأخذ مصادرنا الإعلامية من مكان واحد لكي نحدد موقفنا السياسي.. أي أنه مطلوب التريث والتمهل لكي لا نرتكب الأخطاء السياسية ".

وعن الدعوات لاستبعاده من الهيئة، أجاب رئيس منصة موسكو "هناك دعوات لاستبعادنا، ولكنها تبقى في صيغة دعوات، فالهيئة كيان تنظيمي تحدده وثيقة شرف وشهد عليها وزير الخارجية السعودي، وأن الأكثرية المرجحة هي 26 صوتا من أصل 36، وهو كلام لا يجوز القفز عليه أو تجاوزه ".

وأضاف "حين جرى الحديث عن سوتشي أيده 10 وعارضه 24، لذلك لم يكن هناك قرار.. لذلك اعتبرنا أنفسنا أحرارا في الذهاب من عدمه إلى سوتشي".