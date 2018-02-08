واشنطن تفرض عقوبات مالية على 3 باكستانيين متهمين بالتواطؤ مع الإرهاب

واشنطن (أ ش أ):

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات مالية محددة على ثلاثة باكستانيين متهمين بالتواطؤ مع جماعات إرهابية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمربكية، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، إنها تواصل استهداف المتطرفين الذين يدعمون منظمات إرهابية ويقودون شبكات مالية غير مشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف أشخاصا قدموا دعما لوجستيا وعبوات ناسفة محلية الصنع أو أنواعا أخرى من المساعدة التقنية إلى القاعدة وطالبان ومجموعات إرهابية أخرى.