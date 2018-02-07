المجلس الدفاع اللبناني : الجدار الحدودي الإسرائيلي يعتبر اعتداء على سيادتنا

بيروت- (د ب أ):

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في بيان اليوم، الأربعاء، أنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".

وقال المجلس في البيان، الذي صدر إثر انتهاء اجتماعه في القصر الجمهوري، إنه قرر "الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية للتصدي ولمنع إسرائيل" من بناء جدار فاصل على الحدود، واعتبره يمثل اعتداء على سيادة لبنان.

يذكر، أن إسرائيل تنوي إقامة جدار على الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية الجنوبية للبنان في قسم كبير منه، ولكن توجد فوارق في عدد من الأماكن. لذلك يتحفّظ لبنان على 13 نقطة عند الخط الأزرق، ويعتبر أن إقامة إسرائيل للجدار الفاصل عند هذه النقاط هو خرق للقرار 1701 .

وأكد "أن الجدار الإسرائيلي، في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701"، وشدد على أن إسرائيل "معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا".

كان أندريا تيننتي المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" صرح مؤخرا بأن القوات تتواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي للوصول إلى حلّ حول مسألة الجدار الذي تنوي إسرائيل إقامته على الخط الأزرق بالرغم من تحفظات لبنان.

وأضاف "نظراً لحساسية المنطقة، نعتبر أنه من الضروري التوصل إلى حلول متفق عليها مع كلا الطرفين لتخفيف احتمال حدوث توترات متفرقة وتقليل نطاق أي سوء فهم محتمل بين الأطراف".