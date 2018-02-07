الخارجية الفرنسية: ماكرون سيزور أمريكا في إبريل المقبل

باريس- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر إبريل المقبل.

كان البيت الأبيض قد أعلن في يناير الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا ماكرون لزيارة واشنطن، حيث سوف تكون أول زيارة يستقبل فيها ترامب نظيره الفرنسي منذ أن تولى السلطة مطلع العام الماضي.

وكان ماكرون قد دعا ترامب لحضور احتفالات العيد الوطني كضيف شرف العام الماضي. وكانت الاحتفالات قد أثارت إعجاب الرئيس الأمريكي.

وكان ماكرون اختلف أكثر من مرة مع ترامب بشأن توجهه الحمائي، وانسحابه من اتفاقي باريس للحد من التغير المناخي.

ولكنه أيضا قال إنه لا يجب عزل الرئيس الأمريكي، كما تحدث الرئيسان عن علاقتهما الشخصية الجيدة.