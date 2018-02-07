تركيا تؤكد تطلعها إلى "صفحة جديدة" في العلاقات مع ألمانيا

اسطنبول- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن تطلع الحكومة إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الألمانية"، مرجعا هذا إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة وتشكيل ائتلاف حكومي جديد في برلين.

وقال قالن للصحفيين في أنقرة :"نتوقع من الحكومة الألمانية القادمة أن تقوم بخطوات، إدراكا لأهمية تركيا كحليف، ومحورية دورها كدولة، في المنطقة".

وشدد على ضرورة عدم التضحية بالعلاقات الاقتصادية والثقافية "في مقابل حسابات سياسية قصيرة الأجل".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شريك تجاري كبير لتركيا، كما يعيش في ألمانيا الملايين من ذوي الأصول التركية.

وذكر قالن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى ألمانيا الأسبوع القادم للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ويأتي هذا في وقت تدفع فيه تركيا مرة أخرى من أجل السماح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات، وأعرب قالن عن أسفه لعدم حدوث ذلك.