برلين تطالب بإنهاء الهجمات الجوية في سوريا

برلين- (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ بعد الهجمات الجوية على منطقة تابعة لمعارضين في سوريا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين: "الهجمات الجوية على المدنيين يجب أن تتوقف على الفور ولابد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ودون شرط".

وشدد المتحدث على ضرورة أن تعمل روسيا بصفتها داعما للنظام السوري على "أن تنهي دمشق معركتها القاسية ضد مواطنيها وأن تشارك بجدية في مفاوضات حقيقية".

وبحسب بيانات نشطاء في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، فإن عشرات المدنيين لقوا حتفهم إثر الهجمات الجوية الأكثر عنفا التي تشهدها المدينة منذ أسابيع.

يشار إلى أن منطقتي الغوطة الشرقية وإقليم إدلب شمالي غرب سورية يندرجان ضمن آخر المناطق التي تم السيطرة عليها من جانب المعارضين .

وتصاعدت حدة العنف هناك خلال الأسابيع الماضية.

وهناك تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية هناك.