العراق يعيد تأهيل حقل عجيل النفطي في صلاح الدين

بغداد- (د ب أ):

أفاد وزير النفط جبار علي اللعيبي اليوم، الأربعاء، بإعادة تأهيل حقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين، والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدلات تتراوح بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وقال اللعيبي، في برقية بعثها الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، إن "الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية نجحت في استكمال عمليات إيصال الغاز الى مجمع غاز الشمال بزمن قياسي وبأقل التكاليف.

وأضاف أن الفرق الفنية والهندسية للتشكيلات النفطية وبزمن وجهد قياسيين نجحت في إعادة تأهيل وتشغيل مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في حمام العليل بمحافظة نينوى.

وأشار إلى أنه تم تشغيل أربعة معامل حكومية لتعبئة الغاز السائل وافتتاح وتشغيل 26 معملاً أهلياً لتعبئة الغاز السائل، وهذا ما يسهم في تغطية حاجة المحافظة من وقود الغاز السائل بمعدل 40-43 ألف اسطوانة باليوم وهو أعلى من معدلات الإنتاج قبل احداث الموصل .

ولفت إلى أن الوزارة حققت في عام 2017 إيراداً مالياً غير مسبوق بلغ 252 مليون دولار عن تصدير (80) شحنة الى الاسواق الخارجية ، بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه الى الأسواق الخارجية .

وأكد اللعيبي السعي إلى مضاعفة الإيرادات المالية في العام الحالي من تصدير الغاز، بفضل الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة خدمة للاقتصاد الوطني.