أهم التصريحات في 24 ساعة: الأوضاع المشتعلة لن تشغل العرب عن فلسطين

إعداد– محمد الصباغ:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بموقف الإمارات ودعمها لمصر واعتبر العلاقات بين البلدين نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية، وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بإن بلاده متمسكة بالاتفاق النووي الإيراني طالما يحقق مصالح طهران، وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد تعرضت لضغوط بشأن الانتخابات، لكن لم تستجب لها.