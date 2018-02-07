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أهم التصريحات في 24 ساعة: الأوضاع المشتعلة لن تشغل العرب عن فلسطين

12:02 ص الأربعاء 07 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: الأوضاع المشتعلة لن تشغل العرب عن فلسطين

إعداد– محمد الصباغ:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بموقف الإمارات ودعمها لمصر واعتبر العلاقات بين البلدين نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية، وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بإن بلاده متمسكة بالاتفاق النووي الإيراني طالما يحقق مصالح طهران، وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد تعرضت لضغوط بشأن الانتخابات، لكن لم تستجب لها.

فلسطين الإمارات السيسي حسن روحاني الاتفاق النووي الإيراني حيدر العبادي بغداد اأمم المتحدة

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