استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 30 آخرين في اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس

رام الله - (أ ش أ)

استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين في اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس بحثا عن فلسطيني قتل مستوطنا إسرائيليا يوم أمس الإثنين بعملية طعن.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 12 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي بينهم حالتان خطيرتان، و17 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و40 بحالات اختناق لدى محاصرة قوة إسرائيلية بناية أبو صالحة في الجبل الشمالي في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الشبان، وأوقعت الإصابات في صفوفهم.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الشبان الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، لخمسة مواطنين على الأقل خلال عملية اقتحام الجبل الشمالي.