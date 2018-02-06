الرئيس الفلسطيني: لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة

رام الله - (أ ش أ)

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار، ولن يقبلوا بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، فهي عربية إسلامية مسيحية.

وقال الرئيس عباس - في كلمته خلال احتفالية القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018 التي أقيمت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء- إن القدس هي عاصمة الشباب المسلم والمسيحي، وإن الإدارة الأمريكية لم تعد تصلح أن تكون وسيطا نزيها، مشددا على أنه "لا أحد يوقع بالنيابة عنا".

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن "أيدينا ممدودة للسلام ومن خلال المفاوضات، ونحن مع الحرب على الإرهاب في كل مكان في العالم"، مضيفا "أننا لم نرفض أبدا أي دعوة للمفاوضات".

وأشار إلى أنه صدر من أجل الفلسطينيين 705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارا من مجلس الأمن الدولي، لكن لم ينفذ منها قرار واحد، متسائلا: ما فائدة الشرعية الدولية والأمم المتحدة ما دامت إسرائيل فوق القانون مدعومة بالآخرين؟.

واختتم الرئيس: "أننا مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كانت العقبات في طريقنا، فالمصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، ومؤمنون تماما أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".