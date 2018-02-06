"البنتاجون: الحرب الأمريكية في أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا

واشنطن - (أ ش أ)

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، بأن حربها في أفغانستان تكلفت نحو 45 مليار دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وقالت المسئول البارز بوزارة الدفاع راندال سكريفر- وفقا لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية- إن هذه الأموال تشتمل على 5 مليارات دولار للقوات الأفغانية، و13 مليار دولار أخرى للقوات الأمريكية داخل الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى أن الأموال المتبقية تذهب للدعم اللوجيستي. وأضافت (فوكس نيوز) أن هناك 780 مليون دولار تُخصص للمساعدات الإنمائية.

وتُعد هذه التكاليف أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة الحرب في أفغانستان، إلا أنه وخلال الفترة بين عاميّ 2010 و2012 عندما نشرت واشنطن حوالي 100 ألف جندي على الأراضي الأفغانية تخطى هذا الرقم 100 مليار دولار كل عام.