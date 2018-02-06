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رئيس فنزويلا سيشارك في قمة الاميركيتين في أبريل في ليما

11:24 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
رئيس فنزويلا سيشارك في قمة الاميركيتين في أبريل في ليما

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

كراكاس - (أ ف ب):

يشارك رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في قمة الأمريكيتين التي تجمع قادة أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في 13 و14 إبريل بليما، وفق ما أعلنت كراكاس الثلاثاء.

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخي اراييزا في تغريدة إن مادورو "سيشارك بشكل محدد (في القمة) للدفاع عن سيادة أميركا اللاتينية وللقاء شعب البيرو المناضل".

وتأتي دعوة رئيس البيرو بيدرو بابلو لمادورو للمشاركة في القمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا بعدما تبادل البلدان طرد ممثليهما الدبلوماسيين في أغسطس 2017.

وتنظم القمة يومي 13 و14 إبريل في ليما تحت شعار "الحوكمة الديموقراطية في مواجهة الفساد".

وقد يكون مادورو في القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتهمه باقامة "ديكتاتورية" في فنزويلا وفرض على رئيس فنزويلا ومسؤولين آخرين عقوبات مالية.

ولم يؤكد ترامب حتى الان تلبية الدعوة.

ويصادف يوم 14 ابريل الذكرى الخامسة لانتخاب مادورو رئيسا.

ومن المقرر أن يحدد المجلس الوطني الانتخابي في الأيام المقبلة موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا التي يجب ان تنظم قبل 30 أبريل.

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