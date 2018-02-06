بوتين يمنح طياره القتيل في سوريا لقب "بطل روسيا"

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع على مرسوم لمنح الطيار الروسي، رومان فيليبوف، الذي قُتل في سوريا، لقب "بطل روسيا".

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مرسوم صدر عن الرئيس الروسي جاء في نصه "أن الميجور رومان فيليبوف حصل بعد وفاته على لقب بطل روسيا للشجاعة والبطولة والثبات الذي أبداه خلال اضطلاعه بواجبه العسكري".

ووفقا لتقارير سابقة، في 3 فبراير الجاري، قام أفراد من جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بإسقاط طائرة مقاتلة سوخوي سو -25 الروسية، التي كانت تقوم بطلعة استطلاعية فوق محافظة إدلب لتخفيف التصعيد في سوريا، وتمكن فيليبوف من إخراج نفسه من الطائرة لكنه فجر نفسه بقنبلة يدوية بعد أن حاصره مسلحون.

وقد تم نقل جثة الطيار إلى روسيا، وسوف يدفن مع الشرف العسكرى فى مدينة فورونيج يوم 8 فبراير.