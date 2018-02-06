قتيلان وأكثر من 100 جريح جراء الزلزال في تايوان

مسعفون امام فندق في مدينة هواليين التايوانية بعد ز

تايبيه - (أ ف ب):

قضى شخصان وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح بعضها بالغة جراء زلزال بقوة 6,4 درجات في شرق تايوان مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت الحكومة.

وأوضح رئيس الوزراء وليام لاي أن قتيلين و114 جريحا سقطا في مدينة هواليين الساحلية حيث انهار فندق، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأعلن جهاز الإطفاء الوطني أن أربعة مبان على الأقل انهارت أو دمرت، فيما بثت محطات التلفزة مشاهد لطرق يملأها الركام وطرق سريعة تشققت.

وأظهرت أيضا مبنى فندق مارشال وقد مال بشدة فيما انهار جزء كبير منه على الأرض، واندفع منقذون لإنقاذ الاشخاص العالقين داخله أو تحت الركام.

ووقع الزلزال على بعد حوالى عشرين كلم شمال شرق ميناء هواليين، بحسب ما أورد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.وتعد هواليين الواقعة على الساحل الشرقي الخلاب مقصدا سياحيا مهما في تايوان.

وأكدت رئيس تايوان تساي انج-وين أن المسعفين في كافة أرجاء البلاد يستعدون لتقديم المساعدة.وكتبت على صفحتها على فيسبوك "سنبدأ الاغاثة باقصى سرعة".

وأظهر بث حي على فيسبوك رافعة تحمل عمال الاغاثة للطبقات المرتفعة من الفندق المنكوب والمائل بزاوية حادة.واشار مسؤولون من إدارة الإطفاء في هواليين إلى إنقاذ 28 شخصا من الفندق ومبنى سكني آخر.

وقال أحد سكان المدينة "الزلزال قوي جدا، هناك شقوق في الحائط، حتى الثلاجة تحركت".

ونشر موقع "آبل ديلي" صورا لشخص يطلب المساعدة من نافذة في مبنى اخر فيما كانت حبال تتدلى من سقف منهار من مستشفى مجاور.

وأضاف المعهد الاميركي الذي يعتبر مرجعا عالميا حول الهزات الارضية ان الزلزال رصد على عمق محدود يبلغ حوالى 9,4 كلم.ويأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين بالضبط من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.

وقتل معظم ضحايا زلزال 2016 في بناية سكنية من 16 طابقا انهارت على جانبها ودفن معظم سكانها تحت الركام.لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في التاريخ الحديث وقع في ايلول/سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.