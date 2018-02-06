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روسيا تستعيد جثمان الطيار الذي سقطت مقاتلته في إدلب

03:18 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
روسيا تستعيد جثمان الطيار الذي سقطت مقاتلته في إدلب

وزارة الدفاع الروسية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف إلى روسيا.

ومن المُقرر أن يُدفن الرائد رومان فيليبوف، الذي لقي حتفه في إدلب، في فورونيج يوم 8 فبراير الجاري، وذلك بناء على طلب والده وعائلته، وفق كل التشريفات العسكرية.

وكان فيليبوف، الذي أسقطت طائرته بصاروخ محمول على الكتف في سماء إدلب السبت الماضي، تمكن من الهبوط في منطقة يسيطر عليها إرهابيون، وبعد إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مع المسلحين، فجر نفسه بقنبلة يدوية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد إلى أن أن فيليبوف كان طيارا ذا خبرة، وأدى ببسالة عشرات المهام القتالية الخاصة بالقضاء على الجماعات الإرهابية الدولية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلها مركز المصالحة الروسي في سوريا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين.

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع ستقدم لوالدي البطل القتيل ولعائلته كل الدعم والمساعدة المطلوبين.

وزارة الدفاع الروسية روسيا إدلب

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