استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر "بيد شركتين"

القاهرة - مصراوي:

قال السفير المصري لدى روسيا الثلاثاء، أن شركتي الطيران الوطنيتين في البلدين "أيروفلوت" و"مصر للطيران" تجريان محادثات بشأن استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة، وقال إنه يأمل أن تتمكنا من ذلك - وفقا لما ورد بشبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران المدنية لمصر في أكتوبر عام 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار منتجع شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، فيما اتهمت روسيا متشددون متطرفون بإسقاطها.

وأجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل استئناف رحلات الطيران الروسية المنتظمة للعاصمة القاهرة قبل أسابيع، وقال السفير المصري إيهاب نصر للصحفيين، إن الحكومة المصرية أجازت الخطوة كذلك.

وأضاف أن المتبقي هو أن تتفق "أيروفلوت" و"مصر للطيران" على التفاصيل.