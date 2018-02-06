صحيفة: إطلاق الصواريخ الحوثية تجاه السعودية بأوامر مباشرة من إيران

الرياض - (أ ش أ):

انتقدت صحيفة الرياض السعودية، صمت المجتمع الدولي تجاه ما تفعله ميليشيا الحوثي باليمن من إطلاق صواريخ باليستية تجاه المملكة ، وقالت " إن إطلاق الصواريخ الحوثية تجاه المملكة بأوامر مباشرة من إيران".

وتحت عنوان " عبث الصواريخ " قالت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء - : " إن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإيرانية تجاه المملكة حدث وجب التوقف عنده طويلاً كونها تهدد الأمن والسلم في المملكة والمنطقة والعالم، وهو عمل عبثي يراد به إثبات القدرة الواهية لتلك الميليشيا وبالتأكيد بأوامر مباشرة من طهران".

ودعت الصحيفة المجتمع الدولي إلي تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من عبث لابد أن ينتهي، وقالت " البيانات والتنديدات ليست كافية لأن يوقف الحوثيون عبثهم ومحاولاتهم الفاشلة دائماً في الإخلال بأمن المملكة عبر صواريخهم، ولكن أن يتمادى هؤلاء ويطلقوا صواريخ تجاه المدن حتى يحدثوا أكبر ضرر ممكن ويوجدوا حالة من الفزع بين الآمنين فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقها عدة محاولات فاشلة بإطلاق صاروخ، وهذا العبث الحوثي الإيراني يجب أن يوقف عند حده، وذلك عن طريق ردع إيران وأتباعهم الحوثيين الذين أعلنوا التمرد على القرارات ولم يلقوا لها بالاً في تحدٍ سافرٍ، وعلى المجتمع الدولي أن يقف منه موقفاً جاداً وحازماً كما فعلنا، وألا يتركوا الحبل على الغارب حتى لا يكون الحوثيون والإيرانيون من ورائهم مثالاً مارقاً من الممكن أن يتكرر في أي مكان من العالم، لأنه لم يتم إيقافهم عند حدهم".

وتابعت : " نحن قادرون على حماية المملكة من كل معتدٍ، وعلى رد أي اعتداء بما نملك من قوة ورجال يضحون بأرواحهم فداء لوطنهم وهذا لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته التي تخلى عن الكثير منها".