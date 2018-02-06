براءة مصري من سرقة 360 ذبيحة من وزارة الدفاع الكويتية

وكالات:

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة بإدانة مواطن مصري إضافة إلى عسكري كويتي، وسوريين، في قضية اختلاس 370 ذبيحة من وزارة الدفاع الكويتية وبيع لحوم فاسدة.

بدأت القضية منذ عام 2015، عندما اتهمت أجهزة أمنية عسكرية عاملًا كويتيًا في إدارة الإمداد بسرقة الذبائح وتوصيلها إلى بائعين سوريين عن طريق وسيط مصري.

وقضت محكمة أول درجة بحبس العسكري والمصري لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول عن وظيفته، إضافة إلى حبس السوريين لـ6 أشهر، عن تهمة الغش التجاري وبيع لحوم فاسدة.

ونقلت صحيفة الأنباء، عن أن الدفاع أكد عدم صحة إسناد الوقاعة للمتهمين، والذي قدموا إلى المحكمة بناء على تحريات غير صحيحة.

وتابع الدفاع، أنه تمكن من إثبات براءة موكله بعدما طلب استجواب الضابط المسؤول عن قسم الإمداد والذي أكد عدم وجود نقص أو اختلاس من الأساس.​