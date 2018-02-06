بوليفيا تحظر استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس

لاباز - (د ب أ):

أصدر الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أمس الاثنين، قرارًا بحظر استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس، واصفًا استخدامهم بأنه زائد عن الحد.

وقال موراليس، خلال فعالية بمناسبة بدء السنة الدراسية في أورورو جنوب غرب العاصمة لاباز: "إن الطلاب يبالغون في استخدام الهواتف المحمولة، وهناك ألعاب خطرة" على الهواتف.

وأمر الرئيس وزارة التعليم بحظر الهواتف المحمولة من المدارس. وقال: "إنني أطلب أن تكون هناك قواعد لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة".

وأضاف موراليس: "يمنع استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس تمامًا، ويمكنهم بعد ذلك استخدامها، لتساعدهم في عمل الأبحاث".​