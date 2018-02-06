أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في عمان الدواجن المجمدة دار مصر انتخابات الرئاسة معرض الكتاب الدوري المصري

بوليفيا تحظر استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس

01:04 ص الثلاثاء 06 فبراير 2018
بوليفيا تحظر استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس

لاباز - (د ب أ):

أصدر الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أمس الاثنين، قرارًا بحظر استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس، واصفًا استخدامهم بأنه زائد عن الحد.

وقال موراليس، خلال فعالية بمناسبة بدء السنة الدراسية في أورورو جنوب غرب العاصمة لاباز: "إن الطلاب يبالغون في استخدام الهواتف المحمولة، وهناك ألعاب خطرة" على الهواتف.

وأمر الرئيس وزارة التعليم بحظر الهواتف المحمولة من المدارس. وقال: "إنني أطلب أن تكون هناك قواعد لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة".

وأضاف موراليس: "يمنع استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة في المدارس تمامًا، ويمكنهم بعد ذلك استخدامها، لتساعدهم في عمل الأبحاث".​

إيفو موراليس الهواتف المحمولة وزارة التعليم

الخبر التالى:

براءة مصري من سرقة 360 ذبيحة من وزارة الدفاع الكويتية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان