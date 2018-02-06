حكم جديد ضد طبيب فريق الجمباز الأمريكي المتهم بالتحرش بلاعبات

واشنطن - (أ ش أ):

أصدرت محكمة أمريكية، أمس الاثنين، حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة 125 عامًا، ضد "لاري ناصر" طبيب فريق الجمباز الأمريكي بتهمة التحرش الجنسي بسيدات وفتيات بعضهن دون العاشرة من العمر.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن جانيس كاننجهام قاضية المحكمة، التي عقدت في مدينة شارلوت بولاية ميتشجان الأمريكية، أكدت أن هذا الحكم الأخير من شأنه أن يسدل الستار على المحاكمة، غير أن المعاناة النفسية والعضوية للضحايا المجني عليهن مازالت حية دون انتهاء.

ويعتبر الحكم الصادر اليوم مكملًا لحكم سابق صدر مؤخرًا في السجن المؤبد بحق ذات المتهم البالغ من العمر 54 عامًا، والذي استغل مهنته الإنسانية في الاعتداء على مئات الفتيات والسيدات خلال علاجهن.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المتهم مارس عمله كطبيب لفريق الجمباز الأمريكي على مدار 4 دورات أوليمبية.​