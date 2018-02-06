عمدة برلين: لدي شكوك حيال تقنين "الحشيش"

لاهاي - (د ب أ):

أبدى ميشائيل مولر رئيس حكومة ولاية برلين في ألمانيا، تشككه حيال مقترح تقنين مخدر "الحشيش".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قال مولر أمس الاثنين في لاهاي: "أنا شخصيًا أنظر إلى هذا الأمر بشكل نقدي للغاية".

وأوضح مولر، أنه تبين له شخصيًا من خلال محيط معارفه أن الحشيش كمخدر هو بداية لمخدرات أشد.

واعترف السياسي الاشتراكي بوجود أسباب وجيهة لتقنين القنب تتمثل في عدم تجريم المتعاطين وتخفيف العبء عن الشرطة والقضاء.

يذكر أن مولر يقوم حاليًا بأول زيارة له لمدينة لاهاي كرئيس لمجلس الولايات، واستقبله الملك الهولندي فيليم إلكسندر، كما التقى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.​