"علي بابا" الصينية تشتري حصة من أسهم "واندا فيلم"

بكين - (د ب أ):

أعلنت مجموعة "داليان واندا جروب" اعتزامها بيع حصة قدرها 12.77% من أسهم شركة الإنتاج الفني "واندا فيلم هولدنج" إلى مجموعة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة "علي بابا جروب هولدنج" وشركة "بكين القابضة للاستثمار الثقافي" مقابل حوالي 7.8 مليار يوان (1.24 مليار دولار).

ووفقًا لشروط الصفقة ستدفع "علي بابا" 4.68 مليار يوان مقابل الحصول على 7.66% من أسهم "واندا فيلم هولدنج" في حين ستدفع "بكين للاستثمار الثقافي" المملوكة لحكومة بكين 3.12 مليار يوان للحصول على 5.11% من أسهم "واندا فيلم".​