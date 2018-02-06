جماعة متمردة في باراجواي تطلق سراح رجلين مسيحيين

أسونسيون - (د ب أ):

أطلقت جماعة متمردة في باراجواي سراح رجلين مسيحيين من الطائفة المينوناتية كانت اختطفتهما منذ عدة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وأطلقت جماعة الجيش الشعبي لباراجواي اليسارية المتطرفة سراح فرانز هيبرت فيلر وبرنهارد بلاتس في منطقة ريفية شمالي البلاد.

وكان قد تم اختطاف فيلر يوم 21 أغسطس، فيما تم اختطاف بلاتس في سبتمبر.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن، فيكتور أوردابييتا، إنه من غير المعروف ما إذا كان تم دفع فدية.

وتردد أن عائلات منتمية إلى المينوناتية وزعت موادا غذائية على المجتمعات الفقيرة، كما طلب الخاطفون.

يذكر أن الجيش الشعبي لباراجواي استهدف أعضاء بهذه الجماعة المسيحية البروتستانتية من قبل. وفي الحادي عشر من الشهر الماضي ، تم اكتشاف رفات رجل مختطف آخر من الطائفة المينوناتية ، يدعى إبراهام فير .

واختطف فير في أغسطس 2015. ولم تتضح كيفية وفاته.

يشار إلى أن الطائفة المينوناتية هي طائفة مسيحية سميت تيمنا باسم الكاهن الهولندي مينو سيمونز، الذي عاش في القرن السادس عشر. يعتقد أتباعها أن تعميد المسيحيين يجب أن يكون بعد سن البلوغ لا في الطفولة، ليتاح لهم اتخاذ قرار واع بشأن تعميدهم.