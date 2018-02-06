ضبط أجهزة اتصال "تثبت" دعم قطر للجماعات الإرهابية في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ)

عثرت القوات المسلحة الليبية في بنغازي على أجهزة اتصال تحمل أرقاما قطرية وذخائر كان يستخدمها الإرهابيون في معاركهم ضد الجيش الوطني قبل تطهير المدينة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية نقلا عن مصدر عسكري ليبي أن القوات المسلحة عثرت بعد تطهيرها آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابي في حي "اخريبيش" شمالي بنغازي على أدلة جديدة تؤكد دعم الدوحة للجماعات الإرهابية ، مضيفا أن القوات الليبية عثرت على صناديق أسلحة وذخيرة ووثائق مكتوبة وأجهزة اتصال تحمل أرقاما قطرية وأخرى لقيادات إرهابية تابعة لداعش.

وأوضح المصدر أنه تم العثور كذلك على صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر القطري يرجح أنها مخصصة لتهريب الأسلحة ، حيث كانت قطر تهرب الأسلحة والذخيرة على أنها مساعدات إنسانية ، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تمتلك مئات الأدلة التي تدين قطر ، وستضعها في أيدي لجان التحقيق ووسائل الإعلام.

في غضون ذلك ، تمكن أفراد مركز شرطة حي الصابري في بنغازي من إتلاف عدد كبير من الكتب التي تحمل الفكر التكفيري والمتطرف.

وقال مدير مركز الصابري النقيب طارق نجم إن أفراد التحريات عثروا على نحو 10 آلاف كتاب ومرجع يحمل الفكر المتطرف والإرهابي بعد تمشيط الأماكن التي كانت تتمركز فيها الجماعات الإرهابية.