(سبوتنيك) الروسية: رئيس داغستان يقيل الحكومة

محج قلعة (أ ش أ)

أصدر رئيس داغستان فلاديمير فاسيليف مرسوما اليوم الإثنين يقيل حكومة البلاد التابعة لروسيا الإتحادية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه جاء في المرسوم "إعلان عن إقالة حكومة داغستان ، وتعيين أناتولي كاريبوف للقيام بأعمال رئيس حكومة الجمهورية ، وإصدار تعليمات لحكومة الجمهورية باستمرار مواصلة أداء واجباتها قبل تشكيل حكومة جديدة ، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه 5 فبراير".

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي رئيس وزراء داغستان عبد الصمد جميدوف مع نائبيه ومسئولين إقليميين آخرين في قضية احتيال ، وفقا لما ذكره بيان سابق للجنة التحقيق الروسية.