(سبوتنيك) الروسية: رئيس داغستان يقيل الحكومة
محج قلعة (أ ش أ)
أصدر رئيس داغستان فلاديمير فاسيليف مرسوما اليوم الإثنين يقيل حكومة البلاد التابعة لروسيا الإتحادية.
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه جاء في المرسوم "إعلان عن إقالة حكومة داغستان ، وتعيين أناتولي كاريبوف للقيام بأعمال رئيس حكومة الجمهورية ، وإصدار تعليمات لحكومة الجمهورية باستمرار مواصلة أداء واجباتها قبل تشكيل حكومة جديدة ، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه 5 فبراير".
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي رئيس وزراء داغستان عبد الصمد جميدوف مع نائبيه ومسئولين إقليميين آخرين في قضية احتيال ، وفقا لما ذكره بيان سابق للجنة التحقيق الروسية.
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