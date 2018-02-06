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(سبوتنيك) الروسية: رئيس داغستان يقيل الحكومة

12:27 ص الثلاثاء 06 فبراير 2018
(سبوتنيك) الروسية: رئيس داغستان يقيل الحكومة

محج قلعة (أ ش أ)

أصدر رئيس داغستان فلاديمير فاسيليف مرسوما اليوم الإثنين يقيل حكومة البلاد التابعة لروسيا الإتحادية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه جاء في المرسوم "إعلان عن إقالة حكومة داغستان ، وتعيين أناتولي كاريبوف للقيام بأعمال رئيس حكومة الجمهورية ، وإصدار تعليمات لحكومة الجمهورية باستمرار مواصلة أداء واجباتها قبل تشكيل حكومة جديدة ، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في يوم توقيعه 5 فبراير".

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي رئيس وزراء داغستان عبد الصمد جميدوف مع نائبيه ومسئولين إقليميين آخرين في قضية احتيال ، وفقا لما ذكره بيان سابق للجنة التحقيق الروسية.

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رئيس داغستان فلاديمير فاسيليف داغستان عبد الصمد جميدوف

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