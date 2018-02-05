كوريا الجنوبية تحظر دخول 36 ألف أجنبي إلى أراضيها بسبب الأولمبياد الشتوية

سول - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنها قررت حظر دخول 36 ألف أجنبي إلى الأراضي الكورية الجنوبية، وذلك بعد حصولها على معلومات من وكالات استخبارات أجنبية، في إطار التنسيق لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج بشكل آمن.

وقال لي وان- يونج ، النائب عن حزب كوريا للحرية وعضو لجنة الاستخبارات التابعة للبرلمان، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين إن وكالة الاستخبارات تقوم بتشغيل مركز مكافحة الإرهاب المكون من 17 هيئة منذ 29 يناير الماضي من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة ، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب بالنسبة لأولمبياد بيونج تشانج.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وكالة الاستخبارات أبلغت البرلمان بأنها تعمل على تحديد العوامل التي من شأنها تهديد سلامة أولمبياد بيونج تشانج، حيث تعمل غرفة مراقبة السلامة في 18 موقعا، مثل الملاعب الأولمبية والقرى الرياضية.

وأوضحت أنها قامت في نهاية العام الماضي بفحص المرافق، بالتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول، بالاضافة إلى التحقق الدقيق من هويات الأجانب الذين قدموا طلبات للحصول على بطاقة تسجيل، مضيفة أنها حظرت دخول 36 ألف أجنبي إلى أراضي كوريا الجنوبية.

ويبلغ عدد العاملين في مجال السلامة خلال أولمبياد بيونج تشانج، 60 ألف شخص، بحسب "يونهاب".

وتقام منافسات أولمبياد بيونج تشانج الشتوية لعام 2018، خلال الفترة بين التاسع والـ25 من فبراير الجاري.