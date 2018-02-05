أمير الكويت يلتقي أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية

الكويت - (أ ش أ):

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، اليوم الاثنين، رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر وأعضاء المجلس؛ وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع لمجلس الأمناء بالكويت.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ على جراح الصباح، ورئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر، وأعضاء المجلس ومن بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، وعضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.

وكان مجلس العلاقات العربية والدولية قد أكد دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإنشاء دولته وعاصمتها القدس؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس في اجتماعه في مدينة الكويت خطورة الأوضاع القائمة في فلسطين والمؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس.

وأكد المجلس إدانته المطلقة والكاملة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها .. مشددا على تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشاد بجميع الدول التي صوتت ضد قرار الرئيس الأمريكي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثها على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التصدي العربي لمحاولات تصفية مكونات القضية الفلسطينية خاصة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وعلى التصدي للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وضرورة تفكيك جميع المستوطنات.