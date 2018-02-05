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بروكسل.. بدء محاكمة أحد مدبري هجمات باريس 2015

01:39 م الإثنين 05 فبراير 2018
بروكسل.. بدء محاكمة أحد مدبري هجمات باريس 2015

القاهرة - مصراوي:

بدأت في بلجيكا، الاثنين، محاكمة صلاح عبد السلام، في قضية إطلاق النار على رجال الشرطة خلال محاولة توقيفه بعد مشاركته في هجمات العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2015.

ويستخدم عبد السلام، وهو فرنسي من أصل مغربي، حقه في التزام الصمت منذ اعتقاله قبل عامين، في وقت يقول محققون إن التحقيقات تتقدم بخصوص علاقته بهجمات باريس وبروكسل.

وضربت سلسلة هجمات إرهابية منسقة أكثر من منطقة في باريس في 13 نوفمبر 2015، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، 89 منهم كانوا في مسرح باتاكلان، وجرح نحو 400 آخرين.

وسيمثل عبد السلام، وهو من مواليد 15 سبتمبر 1989 في بروكسل، للمرة الأولى أمام القضاء البلجيكي في جلسة علنية، بتهمة المشاركة في تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة خلال مطاردته في بروكسل في مارس 2016.

وشهدت بروكسل تفجيرات في 22 مارس 2016، استهدفت محطة مترو ومطار بروكسل الدولي، وذلك بعد يوم من اعتقال عبد السلام، وأدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.

بلجيكا صلاح عبد السلام هجمات باريس بروكسل الإرهاب

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