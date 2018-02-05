الآلاف يحتشدون في مهرجان فينيسيا" رحلة الملاك"

روما - (د ب أ)

احتشد أكثر من 20 ألف شخص، امس الأحد، من أجل حضور عرض "رحلة الملاك" التقليدي الذي يدشن البداية الرسمية لمهرجان فينسيا.

وشاهدوا إليسا قسطنطيني (19 عاما) وهي تنزل على سلك من برج سان مارك البالغ طوله 99 مترا إلى الساحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، وهو حدث يتم سنويا لإحياء عرض يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.

وصاحب العرض موسيقى "آفي ماريا" لفرانز شوبيرت ومن غناء لوشيانو بافاروتي، والمغنية دولوريس أوريوردان التي توفيت الشهر الماضي.

وارتدت قسطنطيني فستانا من الأبيض والأسود وتحته قميص أحمر، مع أجنحة بألوان الأبيض والأزرق والأحمر كرمز للسلام،حسبما قالت لصحيفة "فينيزيا توداي".

ويستمر مهرجان فينسيا الشهير عالميا حتى يوم 14 من فبراير الجاري تحت شعار "السيرك". وكل عام، يحضر مئات الآلاف من الأشخاص هذا الحدث الذي يعد واحدا من أكثر المهرجانات أهمية في المدينة.

ويشمل المهرجان حفلات تنكرية و موسيقية ومهرجانات أخرى في أماكن عدة حول المدينة البحيرة.