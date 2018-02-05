​إصابة 7 عسكريين خلال عملية أمنية للجيش اللبناني

بيروت- (د ب أ):

أصيب 7 عسكريين لبنانيين بجروح، وصفت حالة أحدهم بالحرجة، أثناء مداهمة الجيش بحثا عن مطلوبين بحي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان مساء الأحد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن عناصر الجيش، حاصروا شارع الحموي في باب التبانة، ثم شرعوا في العملية الأمنية، حيث بدأ أحد المطلوبين في إطلاق النار والقنابل باتجاه العسكريين.

وأضافت الوكالة أن الملاحقة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الجيش استقدم تعزيزات إلى مكان محاصرة المطلوب، مشيرة إلى سماع طلقات نارية متفرقة بين الحين والآخر.