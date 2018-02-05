هيئة الأمر بالمعروف السعودية ترفض دعوات عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

الرياض - (د ب أ)

رفضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية المطالبات، التي أطلقها عدد من النشطاء وكتاب الصحف في المملكة خلال الأشهر الماضية، والتي طالبت بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة .

وأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، يـوم الأحـد، بيانا رد فيه على الدعوات التي تطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وذكر الشيخ الدكتور السند، في بيانه الذي وزع يوم الاحد، "أن من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز عند تأسيس المملكة أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا".

وأضاف : "من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة؛ إقام الصلاة، لقوله تعالى: ﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: 41]".

وكانت مطالبات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إغلاق المحلات التجارية بالسعودية في أوقات الصلاة.