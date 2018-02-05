الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على صناعة النفط الفنزويلية

بوينس أيرس- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يوم الاحد في الأرجنتين: إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا.

وحث تيلرسون، من العاصة الأرجنتينية بوينس أيرس، نظيره الأرجنتيني خورخى فوري، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حكومة الرئيس نيكولا مادورو في كاراكاس، قائلا إن الولايات المتحدة ستفكر في فرض قيود على صادرات النفط الفنزويلية.

وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 50 شخصا مرتبطين بنظام مادورو خلال العام الماضي. ولا تزال الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيسي للصادرات النفطية من فنزويلا.

وقال تيلرسون، الذى يقوم بجولة تستمر أسبوعا في أمريكا اللاتينية "لم نعد قادرين على الوقوف ومشاهدة تدمير الديمقراطية الفنزويلية".

وخلال زيارته للمكسيك يوم الجمعة الماضي، دعا تيلرسون إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في فنزويلا و"انتقال سلمى" للسلطة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بعد يوم واحد من قوله: إن البلاد قد تواجه انقلابا عسكريا.

وتستهدف زيارة تيلرسون إلى المكسيك والأرجنتين وبيرو وكولومبيا وجامايكا، التركيز على محاولات زيادة الضغط على فنزويلا، التى تتهمها الولايات المتحدة بالفساد وانتهاكات الحقوق.