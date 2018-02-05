قصف جوي يستهدف مشفي المعرة وكفر نبل في إدلب السورية

دمشق - (د ب أ):

خرج مشفى معرة النعمان الوطني والمشفى الجراحي في كفر نبل في محافظة إدلب من الخدمة بشكل كامل، وحدثت حالات اختناق بين أطفال حديثي الولادة يوم الأحد.

وقال مصدر في الدفاع المدني بمدينة المعرة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "دمرت طائرات حربية روسية أجزاء واسعة من المشفى ونشبت حرائق في المشفى الذي خرج بشكل كامل من الخدمة، وحدثت حالات اختناق للأطفال حديثي الولادة الذين يتواجدون في الحضانات إثر انقطاع الأكسجين عنهم بسبب الدمار الحاصل وإصابة عدد من المسعفين والممرضين".

وأضاف المصدر "قصفت الطائرات الروسية أيضاً المشفى الجراحي في مدينة كفر نبل بريف إدلب وأخرجه من الخدمة بشكل كامل".

وأكد المصدر أن مدينة سراقب تعرضت لقصف بغاز الكلورو "أصيب تسعة أشخاص بحالات اختناق في المدينة الواقعة بريف إدلب جراء استهدافها بغاز الكلور السام، الذي ألقاه الطيران المروحي".

تأتي الغارات الروسية على إدلب عقب إعلان هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) المسؤولية عن إسقاط طائرة حربية روسية ومقتل قائدها.