السراج يدين ترويع مجموعات مسلحة لعائلات من تاورغاء

طرابلس - (د ب أ):

أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعرُضَ عائلاتٍ من مدينة تاورغاء لعمليات ترويع من قِبل مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف القريبة من تاورغاء.

واتّهم السراج، في بيانٍ حادٍ يوم الأحد هذه المجموعة باستخدام أساليب مختلفة لتقويض اتفاق المصالحة المُبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، وواصفاً إيّاها بأنها "كانت ومازالت تحارب مساعي الليبيين لتحقيق الوفاق والتوافق".

وقال: إن محاولة هذه المجموعة عرقلة الاتفاق "تجاوزٌ يضاف إلى تجاوزات سابقة لها، تُرسِّخُ حالةَ الانقسام والتشتّت وتستهدف ليبيا، وإن مساعي تنفيذ ودعم الاتفاق مستمرة ولن تتوقف"، مؤكداً عدم استسلامهم لأي ضغوط في هذا الشأن مهما كان مصدرها.

وقام مسلّحون يوم الأحد باقتحام مخيم مؤقّت أقامه نازحون من تاورغاء كانوا في طريقهم لمدينتهم تنفيذا لاتفاق مبرم بالعودة إليها، قبل أن تقوم مجموعات مسلّحة تتبع مدينة مصراتة بمنعهم من ذلك.

وأطلق المسلّحون أعيرة نارية في الهواء واستولوا على سيارة إسعاف بالمخيم، الأمر الذي أحدث فزعاً أدى لهروب النازحين وتراجعهم لمنطقة "قرارة القطف" في انتظار عودتهم لمدينتهم التي كانت مقررة في الأول من فبراير الحالي بحسب الاتفاق الذي أُبرِم نهاية ديسمبر الماضي بين المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلّي تاورغاء برعاية المجلس الرئاسي.

يذكر أن استمرار مدينة مصراتة في منع آلاف الأشخاص المهجرين من تاورغاء من العودة إلى بيوتهم، يأتي انتقاماً لوقوف مدينتهم في صف معمر القذافي خلال أحداث الثورة الليبية.