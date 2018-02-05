السجن 6 سنوات لإيراني تجسس على برنامج طهران النووي لصالح أمريكا وأوروبا

طهران - (د ب أ):

صدر حكم على مواطن إيراني بالسجن لمدة ست سنوات لاتهامه بالتجسس في المجال النووي.

ذكر ذلك موقع ميزان الإخباري الإيراني يوم الأحد نقلا عن أحد أعضاء النيابة.

ووفقا للموقع، قال مدعي طهران عباس دوري نجف أبادي: إن الرجل قدم معلومات سرية بشأن البرنامج النووي لإيران لوكالة استخبارات أمريكية وكذلك لدولة أوروبية، وكان يحصل على مقابل ذلك.

ولم ترد معلومات أخرى بشأن هوية الرجل أو تفاصيل إضافية عما كان يقوم به وفقا للمزاعم

وفي العام الماضي، تم إصدار حكم على مفاوض إيراني كان يشارك في مباحثات مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني بالسجن لمدة خمس سنوات للتجسس وبيع معلومات سرية.

ويسيطر على النظام القضائي المتشددون الذين لا يعارضون الأجندة الإصلاحية للرئيس حسن روحاني فحسب بل، والاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران والمجتمع الدولي.