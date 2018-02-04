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أبرز عناوين الصحف العالمية: الحرب اليمنية مستمرة

11:52 م الأحد 04 فبراير 2018
أبرز عناوين الصحف العالمية: الحرب اليمنية مستمرة

إعداد – هشام عبد الخالق:

نشرت صحيفة "ها آرتس" ، مقالًا عن الأزمة اليمنية قالت فيه: "يبدو أن المملكة العربية السعودية واجهت هزيمة جديدة في حربها في اليمن"، وتناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقرير لها، مقتطفات من كتاب "النهوض والقتل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد"، ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن فصائل من المعارضة السورية، تؤكد أن داعش والجماعات الجهادية تحاول استغلال انشغال القوى الدولية في إعادة تجميع صفوفهم.

الحرب اليمنية السعودية إسرائيل المعارضة السورية داعش

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