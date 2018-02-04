بعد اتفاق السيسي والبشير.. لجنة لبحث خلافات مصر والسودان في القاهرة الخميس

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية بأن اللجنة السياسية والأمنية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير بها لمتابعة الأمور العالقة بين مصر والسودان، ستنعقد بالقاهرة، يوم الخميس المُقبل.

وبحسب مصادر وصفتها الصحيفة بـ"المُطلعة"، تتكون اللجنة من وزيري خارجية البلدين ومديري أجهزة الأمن والمخابرات، وستناقش جميع الملفات العالقة بين مصر والسودان على مدى يوم واحد.

واتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كل القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها، خلال لقاء جمع بينهما نهاية يناير الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف لترسيخ التعاون خلال الفترة القادمة، والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات في كل جوانبها، وتحقيق نقلة نوعية تلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضافت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن نفسها، لـ"اليوم التالي"، أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، وسيعود منها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال اللجنة.

ولم تذكر المصادر إذا كان سيحضر سفير السودان بالقاهرة عبدالمحمود عبد الحليم اجتماعات اللجنة أم لا، وقالت "مازالت هناك تكهنات بمشاركة السفير ولكنها لم تُحسم بعد".

كان السفير السوداني قد صرّح، نهاية يناير الماضي، بأنه "لم يتحدّد موعد عودته إلى القاهرة بصورة نهائية"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تم بحثه على مستوى وزيري خارجية البلدين وعلي المستوى الرئاسي، وأنه بعد عودته إلى الخرطوم عقب انتهاء قمة الاتحاد الإفريقي سيتم تحديد موعد العودة".

جاء ذلك في تصريح له بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على هامش أعمال الدورة العادية الـ30 للاتحاد.

وقال السيسي، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، إن "عودة السفير السوداني إلى مصر هو تحصيل حاصل".

كان السودان استدعى سفيره لدى مصر، مطلع يناير الماضي، للتشاور دون توضيح مزيد من التفاصيل، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية السودانية توترًا على خلفية زعم الخرطوم أحقيتها في مدينة حلايب جنوب مصر، فضلًا عن موقف الخرطوم في أزمة سد النهضة الإثيوبي.