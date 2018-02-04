واشنطن بوست: البيت الأبيض يسحب تأييده لمرشحة "مثيرة للجدل" من منصب بيئي رفيع

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض سيسحب تأييده لكاثلين هارتنت وايت المرشحة المثيرة للجدل لشغل منصب رئيس مجلس جودة البيئة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد عن أحد المسؤولين المطلعين قوله إن ترشيحها لم يستطع أن يكسب زخما وسط وجود تساؤلات من بعض الجمهوريين حول مدى خبرتها.

ومن جانبه..أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن هارتنت وايت قامت بسحب ترشيحها إلا أنه لم يبد تعليقات أخرى فيما قالت الصحيفة إنه لم يتسن بعد الوصول لهارتنت للتعليق على الأمر.

وأشارت إلى أن هارتنت، التي ترأست لجنة تكساس المعنية بجودة البيئة ، باتت مرشحة مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها حول التغير المناخي التي أدلت بها أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالبيئة والأشغال العامة في الخريف الماضي.

ولفتت إلى أن تعليقات هارتنت التي تعد بمثابة ترديد لما قاله بعض المسؤولون المعنيون في الإدارة الأمريكية تنافي ما توصل إليه عدد كبير من الخبراء في الأوساط العلمية واستنتاجات الحكومة الفيدرالية، من أن التغير المناخي الحالي قد تأجج بفعل انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه قبل ترشيحها ، انتقدت هارتنت عام 2007 قرار المحكمة العليا الذي منح الحكومة الفيدرالية سلطة قانونية لاعتبار غاز ثاني أكسيد الكربون غازا ساما في إطار "قانون الهواء النظيف".