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السلطات التركية تلقي القبض على "وزير إعلام داعش"

02:13 م الأحد 04 فبراير 2018
السلطات التركية تلقي القبض على "وزير إعلام داعش"

أنقرة - (أ ش أ):

ألقت السلطات التركية، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى بـ "وزير إعلام داعش" الإرهابي عمر ياتاك، في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مديرية أمن أنقرة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود ياتاك في العاصمة وعلى أثرها شنت وحدة مكافحة الإرهاب عملية تمكنت خلالها من القبض عليه.

يشار إلى أن "ياتاك" يشرف على إدارة المنابر الإعلامية لتنظيم "داعش"، ويقف خلف العديد من العمليات الإرهابية في تركيا.

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السلطات التركية أنقرة وزير إعلام داعش عمر ياتاك

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