أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي في عمان الدواجن المجمدة دار مصر انتخابات الرئاسة معرض الكتاب الدوري المصري

القوى الفلسطينية برام الله والبيرة تدعو للتصعيد الثلاثاء والجمعة تنديدا بإعلان ترامب

02:13 م الأحد 04 فبراير 2018
القوى الفلسطينية برام الله والبيرة تدعو للتصعيد الثلاثاء والجمعة تنديدا بإعلان ترامب

رام الله - (أ ش أ):

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في رام الله والبيرة إلى اعتبار الثلاثاء والجمعة المقبلين يومين للتصعيد الميداني والشعبي، تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، والذي يدخل أسبوعه العاشر، وكذلك ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت القوى، في بيان اليوم الأحد، إلى اعتبار الثلاثاء المقبل يوما للتصعيد الميداني على كافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيدا على حق الشعب في المقاومة، واستمرارا للفعل الشعبي المقاوم رفضا لإعلان ترامب، وكل إجراءات الاحتلال العدوانية.

كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل للتصعيد الشعبي في كافة المناطق، والمواقع، ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وهو يوم تصعيد شامل في كافة مواقع الاحتكاك في الريف، والقرى، والبلدات، يتم فيه قطع الطرق امام المستوطنين، وتشويش حياتهم بكل الامكانات المتاحة.

هذا المحتوى من

رام الله القوى الفلسطينية ترامب القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي

الخبر التالى:

السلطات التركية تلقي القبض على "وزير إعلام داعش"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان