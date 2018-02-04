رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي التعاون المشترك
01:54 م الأحد 04 فبراير 2018
الكويت - (د ب أ):
بحث رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر اليوم الأحد مع نائب قائد مركز عمليات القوات الخاصة الأمريكية العميد الركن جيمس كريج اوجه التعاون المشترك .
وقالت وزارة الدفاع الكويتية ، في بيان اليوم ، إنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكر
الخبر التالى:ظريف يؤكد أن واشنطن تهدد "بفناء" البشرية
-
161
-
109
-
104
-
97
-
89
-
87
-
78
-
74
-
71
-
70
إعلان