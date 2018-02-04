رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي التعاون المشترك

الكويت - (د ب أ):

بحث رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر اليوم الأحد مع نائب قائد مركز عمليات القوات الخاصة الأمريكية العميد الركن جيمس كريج اوجه التعاون المشترك .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية ، في بيان اليوم ، إنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكر